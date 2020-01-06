أمير الكويت يقيم مأدبة غداء على شرف الأمير تركي بن فهد







اسماء السيد - الكويت: أقام أمير الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح مأدبة غداء على شرف الامير تركي بن محمد بن فهد، وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء في السعودية والوفد المرافق له وذلك في دار سلوى اليوم في الكويت. ونقل الأمير تركي بن محمد للشيخ صباح الأحمد رسالة شفویة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزیز تتعلق بالعلاقات الثنائية التي تربط البلدین وسبل تعزیزھا وتنمیتھا في المجالات كافة. Advertisements وبحسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، فقد حمل أمير الكويت تحياته وتقديره للعاهل السعودي وإلى ولي العهد، متمنيا للمملكة وشعبها المزيد من التطور والازدهار.

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