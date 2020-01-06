شكرا لقرائتكم خبر عن جيش مالى يعلن مقتل 5 من عناصره فى هجوم إرهابى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قال الجيش المالي ، أن خمسة من رجاله قتلوا خلال عملية إرهابية اليوم الاثنين.

وأضافت القوات المسلحة المالية- في بيان لها- أن وحدة منها في منطقة بلي تعرضت لكمين وهجوم إرهابي، وصفته بالمعقد، ما تسبب في مقتل خمسة عسكريين، مشيرا إلى أنه تم تدمير أربعة مركبات خلال الهجوم الإرهابي ، وتعاني مالي من انفلات أمني بسبب تنامي الجماعات الإرهابية المسلحة في الشمال المالي.

كما قال رئيس وزراء مالى بوبو سيسه "إن دولة الإمارات العربية المتحدة تعتزم تزويد بلاده بـ 30 مركبة مدرعة، من أجل تعزيز قدرات القوات المسلحة فى مكافحة الإرهاب".