شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد المسمارى يعلن تحرير سرت بشكل كامل من الإرهابيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المتحدث الرسمي باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري ، تحرير مدينة سرت بشكل كامل من الإرهابيين، مشيرا إلى أن تحرير المدينة لم يستغرق ثلاث ساعات.

وقال المسماري- خلال مؤتمر صحفي- إن تحرير سرت جاء بضربة استباقية من قوات الجيش للجماعات الإرهابية التي تهدف لمهاجمة الحقول النفطية الليبية .