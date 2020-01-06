شكرا لقرائتكم خبر عن ولى عهد البحرين يتحدث هاتفيا مع وزير الدفاع الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

ذكرت وكالة أنباء البحرين أن ولي العهد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة بحث هاتفيا اليوم الاثنين مع وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر أهمية الحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها.

وأضافت الوكالة أنه جرى "التأكيد على أهمية مواصلة دعم الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار وتحقيق السلام والتنمية في المنطقة والعالم".

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يأتي ذلك بعد واقعة مقتل قاسم سليماني، قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني، في ضربة جوية أمريكية يوم الجمعة في بغداد كانت سببا في تصعيد التوتر بالمنطقة.

وتستضيف البحرين الأسطول الخامس التابع للبحرية الأمريكية. وأغلب سكان المملكة من الشيعة لكن تحكمها أسرة سنية. وتتهم البحرين إيران بإثارة الاضطرابات على أراضيها، وهو ما تنفيه طهران.