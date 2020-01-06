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ميركل ورئيس تونس يتفقان على ضرورة الحل السلمى فى ليبيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى قيس سعيّد رئيس جمهورية تونس اليوم، اتصالا هاتفيا من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، تناول فيه العلاقات الثّنائية المتميزة بين تونس وألمانيا في كافة المجالات والدّعم الذّي وجدته تونس من الجانب الألماني خاصة في السّنوات الأخيرة، والعزم المشترك على مزيد دعم علاقات الصّداقة والتّعاون بين البلدين و تطويرها.

 

وجدّدت المستشارة الألمانية بالمناسبة تهانيها لرئيس الدّولة بالفوز في الانتخابات الرّئاسية وأطيب التّمنيات بمناسبة حلول السّنة الجديدة، كما وجهت مجددا الدعوة لرئيس الجمهورية لأداء زيارة رسمية إلى ألمانيا.

 

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كما ناقش  الاتصال مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدّولية، وخاصة الوضع في ليبيا ومسار مؤتمر برلين.

وجدّد رئيس الدّولة والمستشارة الألمانية الحرص على ضرورة إيجاد حلّ سلمي للأزمة اللّيبية وتشريك كلّ الأطراف المعنيّة بما في ذلك تونس، مع التأكيد على التّمسك بالشّرعية الدّولية.

 

وقد تمّ الاتفاق بين رئيس الجمهورية والمستشارة الألمانية على مواصلة التّشاور بين الجانبين التونسي والألماني بخصوص الوضع في ليبيا، وتحديد من سيمثل البلدين في هذه المشاورات المستمرة.

 

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