شكرا لقرائتكم خبر عن الصومال يدين هجوم حركة "الشباب" على قاعدة عسكرية فى كينيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أدانت الحكومة الصومالية الهجوم الذي استهدف قاعدة عسكرية مشتركة للقوات لكينية والأمريكية في خليج ماندا في مقاطعة لامو في كينيا أمس الأحد.

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وأكدت الحكومة الصومالية -حسبما ذكرت إذاعة "شابيلي" الصومالية اليوم الإثنين- أن الهجوم الذي وصفته بـ "الفاشل" الذي شنته حركة "الشباب" الصومالية المتمردة واستهدف عسكريين وممتلكات لن يوقف الجهود المشتركة الرامية إلى التخلص من هؤلاء الذين يقفون ضد سلام واستقرار المنطقة.

وأشادت الحكومة الصومالية الفيدرالية أيضًا بقوات الدفاع الكينية والقيادة الأمريكة الأفريقية للصد السريع للهجوم، ما تسبب في إلحاق هزيمة نكراء في صفوف الحركة المتمردة.

كما أكدت الحكومة الصومالية الفيدرالية دعمها الكامل للجهود المستمرة التي تهدف إلى تخليص المنطقة من الإرهاب، وستواصل التعاون مع شركائها الإقليميين والدوليين من أجل الحفاظ على السلام والرخاء بالمنطقة وخارجها.