"العدالة والتنمية" التركي: سندرب العناصر العاملة على حماية الشرعية بليبيا

أنقرة/ الخليج 365

أعلن عمر جليك، المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركي، أن جيش بلاده سيدرب العناصر التي تعمل على حماية الشرعية في ليبيا.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده الاثنين، عقب انعقاد اجتماع لجنة الإدارة المركزية للحزب في العاصمة أنقرة.

وقال جليك إن تركيا ستواصل التحرك دبلوماسيًا وميدانيًا من أجل ضمان وقف إطلاق نار والاستقرار في ليبيا.

وأضاف أن "القوات المسلحة التركية ستدرّب العناصر التي تعمل على حماية الشرعية في ليبيا والتحرك بموجب القانون".

والخميس، صادق البرلمان التركي على مذكرة رئاسية تفوض الحكومة بإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، بموافقة 325 نائبا ورفض 184.

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وتستمر مدة التفويض عاما واحدا قابلا للتمديد، وفقا للمادة 92 من الدستور التركي، المتعلقة بإرسال قوات عسكرية إلى دول أجنبية.

وحول اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، لفت جليك إلى أنه من الملاحظ أن قتل سليماني أوصل المنطقة إلى مرحلة من شأنها أن تولد موجة عنف جديدة.

ولفت إلى أن العملية خلفت نتائج ستؤثر بشكل مباشر على توازن العلاقات الدولية وفي منطقة الشرق الأوسط.

وفجر الجمعة قتل سليماني، ونائب رئيس "هيئة الحشد الشعبي" أبو مهدي المهندس، و8 أشخاص كانوا برفقتهما، إثر قصف جوي أمريكي استهدف سيارتين على طريق مطار بغداد.

والأحد، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بقصف 52 "هدفا هاما" لإيران حال استهدفت طهران أي مواقع تابعة للولايات المتحدة، وذلك ردا على تصريحات مسؤولين إيرانيين بـ"الانتقام" على خلفية مقتل سليماني.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.