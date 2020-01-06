وزير خارجية قطر ونظيرته الأسترالية يبحثان العلاقات الثنائية

أحمد يوسف / الخليج 365

بحث وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني ونظيرته الأسترالية ماريس بين، الإثنين، العلاقات الثنائية، بين البلدين.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه آل ثاني مع الوزيرة الأسترالية، بحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا).

وجرى خلال الاتصال "استعراض علاقات التعاون الثنائي والموضوعات ذات الاهتمام المشترك".

كما قدم آل ثاني "تعازي دولة قطر لذوي ضحايا حرائق الغابات التي تعاني منها أستراليا حاليًا".

وأكد على "تضامن بلاده الكامل مع الحكومة الأسترالية ودعم جهودها لتعافي البلاد من آثار الحرائق المدمرة".

وتشهد أستراليا منذ أسابيع حرائق غابات تسببت في مصرع 24 شخصا وحرق مساحة تزيد على 6 ملايين هكتار من الأراضي، وتدمير أكثر من ألفي منزل، فضلا عن نفوق ما لا يقل عن 500 مليون حيوان مختلف بين ثديات طيور وزواحف إما حرقًا أو اختناقا.

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ويُعد هذه الاتصال الهاتفي هو الرابع لآل ثاني مع عدة دول عقب اغتيال القائد الإيراني قاسم سليماني، حيث سبقه اتصالات مع نظرائه في تركيا وأمريكا وفرنسا لبحث تطورات الوضع في العراق وسبل التهدئة.

كما أجرى وزير خارجية قطر، السبت، زيارة إلى طهران التقى خلالها الرئيس الإيراني ووزير الخارجية ورئيس مجلس الشورى الإيراني.

وفجر الجمعة قتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، ونائب رئيس "هيئة الحشد الشعبي" أبو مهدي المهندس، و8 أشخاص كانوا برفقتهما، إثر قصف جوي أمريكي استهدف سيارتين على طريق مطار بغداد.

والأحد، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بقصف 52 "هدفا هاما" لإيران حال استهدفت طهران أي مواقع تابعة للولايات المتحدة، وذلك ردا على تصريحات مسؤولين إيرانيين بـ"الانتقام" على خلفية مقتل سليماني.

وبعد مقتل سليماني، عيّن المرشد الإيراني علي خامنئي، إسماعيل قآاني، قائدا لفيلق القدس.

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