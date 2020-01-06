كتائب "حزب الله" العراقي تهدد باستهداف صادرات نفط دول الخليج

بغداد / أمير السعدي / الخليج 365

هددت كتائب "حزب الله" العراقي، مساء الإثنين، باستهداف صادرات نفط دول الخليج العربي المتوجهة إلى الولايات المتحدة في حال فرضت الأخيرة عقوبات على العراق.

وقال المتحدث العسكري باسم الكتائب، أبو علي العسكري، في تغريدة على "تويتر": "إذا فرض (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب عقوبات اقتصادية على العراق فسنعمل مع الأصدقاء لمنع تدفق النفط الخليجي لأمريكا".

وكان الرئيس الأمريكي قد هدد، الإثنين، بفرض عقوبات على العراق إذا طالبت بغداد برحيل القوات الأمريكية بطريقة غير ودية.

وقال ترامب أيضاً، إن قوات بلاده لن تغادر العراق في حال لم تدفع بغداد تكاليف قاعدة جوية "باهظة الكلفة" صرفت عليها واشنطن مليارات الدولارات.

ورد أبو علي العسكري على ذلك قائلا: "أما القاعدة الجوية فستحال إلى ركام اذا أصر (ترامب) على البقاء في العراق".

Advertisements

وتعرضت الكتائب إلى قصف جوي أمريكي الأسبوع الماضي، في محافظة الأنبار غربي العراق، قتل على إثره 28 من عناصرها.

وجاء القصف بعد أن اتهمت الولايات المتحدة الكتائب بالوقوف وراء هجمات صاروخية متكررة على قواعد عسكرية تستضيف جنوداً أمريكيين قتل خلال إحدها مقاول مدني أمريكي في محافظة كركوك، شمالي العراق.

وعقب الهجوم، حاول المئات من مسلحي الكتائب وفصائل شيعية أخرى مقربة من إيران اقتحام السفارة الأمريكية في بغدد على مدى يومين.

وشنت الولايات المتحدة غارة جوية، الجمعة، قرب مطار بغداد قتل خلاله قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني والقيادي في "الحشد الشعبي" العراقي أبو مهدي المهندس.

والسبت، طالبت الكتائب، التي تتلقى التدريب والتمويل من إيران، أجهزة الأمن العراقية بالابتعاد عن القوات الأمريكية في العراق مسافة ألف متر بدءاً من مساء الأحد.

وتعرضت السفارة الأمريكية ببغداد إلى قصف صاروخي اليوميين الماضيين، في هجمات يشتبه بأن الكتائب تقف خلفها.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.