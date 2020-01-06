"الخطوط الأردنية" تستأنف رحلاتها بين عمان وبغداد

عمان / ليث الجنيدي ورهام علي / الخليج 365

أعلنت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية، الإثنين، استئناف رحلاتها الجوية بين عمان وبغداد، بعد أن كانت قد علقتها سابقا لفترة مؤقته لأسباب أمنية احترازية.

وعلقت "الخطوط الأردنية"، الجمعة الماضية، رحلاتها إلى العاصمة العراقية في ضوء الوضع الأمني غير المستقر فيها وفي مطار بغداد الدولي.

فيما أبقت رحلاتها الأخرى إلى بقية المدن العراقية؛ البصرة وأربيل والنجف والسليمانية تسير بشكل طبيعي، ووفقا للبرنامج المعلن للمسافرين.

وتشغل الشركة 18 رحلة منتظمة أسبوعياً بين عمان وبغداد، فيما تخدم 4 مدن عراقية أخرى إضافة إلى بغداد هي؛ إربيل والبصرة والسليمانية والنجف.

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وفجر الجمعة، أعلنت الولايات المتحدة مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، في غارة أمريكية ببغداد.

وقتل إلى جانب سليماني، أبو مهدي المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، و8 أشخاص كانوا برفقتهما، إثر قصف أمريكي استهدف سيارتين كانوا يستقلونهما على طريق مطار بغداد، بعد منتصف ليل الخميس ـ الجمعة.

واتهمت وزارة الدفاع الأمريكية سليماني، في بيان، بأنه "كان يعمل على تطوير خطط لمهاجمة الدبلوماسيين والموظفين الأمريكيين في العراق والمنطقة". الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.