مباحثات تركية روسية إيرانية حول مستجدات المنطقة

موسكو/الخليج 365

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الإثنين، عن سلسلة مباحثات هاتفية جرت بين مسؤولين أتراك وروس وإيرانيين، تناولت الأوضاع والمستجدات الأخيرة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وقالت الوزارة في بيان، إن رئيس جهاز الاستخبارات التركي، هاقان فيدان، بحث هاتفياً مع وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، التطورات في الشرق الأوسط وليبيا.

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كما ناقش الجانبان الخطوات المشتركة التي يمكن اتخاذها من أجل حل الأزمات في المنطقة، وتخفيض التوتر فيها.

وأضاف البيان أن شويغو أجرى مكالمة هاتفية أخرى، مع رئيس الأركان الإيراني، محمد باقري، بحثا خلالها الخطوات التي يمكن اتخاذها لعرقلة تصاعد التوتر في الشرق الأوسط، عقب مقتل قائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، في غارة أمريكية قرب مطار بغداد الدولي، فجر الجمعة.

وتصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، عقب إعلان وزارة الدفاع الأمريكية فجر الجمعة، تنفيذ ضربة جوية قرب مطار العاصمة العراقية بغداد، أسفرت عن مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، إضافة إلى أبو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، وآخرين، فيما أعلنت طهران من جهتها أنها سترد بشكل "قاس" على عملية الاغتيال.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.