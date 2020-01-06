وظائف شاغرة بوزارة الشؤون الإسلامية

صحيفة الخليج الالكترونية

كشفت وزارة الشؤون الإسلامیة عن توفر وظائف ” إمام – مؤذن ” في مختلف مناطق المملكة .

واشترطت على المتقدمين ألا يقل العمر عن 18 سنة ، والحصول على الشهادة الثانوية ،حفظ ثلاثة أجزاء من القرآن الكريم ،اجتياز الاختبار والمقابلة الشخصية.

وأكدت على التفرغ التام للعمل ، ومن ثم اجتياز الكشف الطبي.

وسيتم التقديم في موعد أقصاه 19 / 05 / 1441 هـ من خلال الرابط التالي : هنا