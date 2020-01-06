“المسابقات” تعلن مواعيد “ربع نهائي” كأس الملك

صحيفة الخليج الالكترونية أصدرت لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم جدول مباريات دور ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، وجاءت مبارياته على النحو التالي: الخميس 16 يناير: الهلال – الاتفاق، على ملعب جامعة الملك سعود الساعة 6:05. الجمعة 17 يناير: Advertisements العدالة – النصر على ملعب الأمير عبدالله بن جلوي الساعة 5:55. السبت 18 يناير: أبها – الفتح، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية الساعة 3:55 الوحدة – الأهلي، على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية الساعة 6:40

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