وزارة النقل السورية تسمح لطائرات الخطوط الجوية الليبية عبور أجواء البلاد

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - وزير النقل السوري، علي حمود

وافق وزير النقل السوري علي حمود، على منح الخطوط الليبية إذنا بعبور الأجواء السورية، وذلك بناء على طلب تقدمت به هيئة الطيران المدني الليبية إلى ‏مؤسسة الطيران المدني السوري.‏

وقالت وزارة النقل السورية إن القرار الذي اتخذ يأتي انسجاما مع الاتفاق الجوي بين البلدين.

وأضافت أن استخدام الأجواء السورية يحقق تخفيضا في التكاليف وتوفيرا للوقت بسبب اعتكاف عدد ‏كبير من شركات الطيران المرور فوق الأجواء السورية منذ اندلاع الحرب.

وأشارت إلى أن هذا الاعتكاف ترتب عنه عبء إضافي على سعر التذكرة، والوضع الفني ‏للطائرات، ولوقت الشركة والمسافر، مبينة أن وقت الالتفاف حول سوريا يبلغ حوالي ‏ساعة ونصف الساعة وهو ما يتسبب بخسائر كبيرة على الشركات التي امتنعت عن العبور في الأجواء السورية.