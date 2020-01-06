شكرا لقرائتكم خبر عن بحرية الجيش الليبى تسيطر بالكامل على ميناء مدينة سرت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

سيطرت بحرية الجيش الوطني الليبي، اليوم الاثنين، بالكامل على ميناء مدينة سرت شمالي البلاد.

وأشارت قناة "العربية الحدث" الإخبارية، إلى أن الجيش الوطني الليبي سيطر على معسكر كتيبة الساعدي بمنطقة "بوهادي" شرق مدينة سرت، وأن ميليشيات "الوفاق" انسحبت من المدينة، وفقدت أهم معسكراتها ونقطة انتقالها نحو مراكزها الأخرى.

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ولفتت القناة أن دخول الجيش الليبي سرت مهم لأنها نقطة انتقال ميليشيات "الوفاق"، موضحة أن الجيش اقتحم المدينة من المحورين الشرقي والجنوبي.

وشددت على أن سيطرة الجيش الليبي على كتيبة الساعدي، يعني أن المعركة ستنتقل إلى المقار الأمنية، موضحة أن هناك اشتباكات بين قوات الجيش والميليشيات التابعة للوفاق عند البوابة 17 على المحور الشرقي.