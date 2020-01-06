شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع قيادى حوثى فى مواجهات مع الجيش اليمنى غربى تعز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

لقي قيادي ميداني في مليشيا الحوثي مصرعه، اليوم الاثنين، في مواجهات مع قوات الجيش اليمني في مدينة تعز جنوبي غربي البلاد.

وذكر الموقع الرسمي للجيش اليمني (سبتمبر نت) أن المواجهات اندلعت في منطقة الربيعي غربي مدينة تعز؛ ما أسفر عن مقتل القيادي الميداني في المليشيا الحوثية المدعو عبد الرزاق الشرعي، وعدد من العناصر الحوثية ، كما جدد وزير الاعلام اليمني، تحذيراته لميليشيات الحوثيين من تحويل اليمن لمسرح صراع إيرانى أمريكى.وكانت مصادر قبلية فى العاصمة اليمنية صنعاء، قد افادت بتنفيذ ميليشيات الحوثى حملة اعتقالات واسعة استهدفت شيوخ قبائل ومواطنين فى محافظتى صنعاء وعمران.