شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع قيادى حوثى فى مواجهات مع الجيش اليمنى غربى تعز والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
لقي قيادي ميداني في مليشيا الحوثي مصرعه، اليوم الاثنين، في مواجهات مع قوات الجيش اليمني في مدينة تعز جنوبي غربي البلاد.
وذكر الموقع الرسمي للجيش اليمني (سبتمبر نت) أن المواجهات اندلعت في منطقة الربيعي غربي مدينة تعز؛ ما أسفر عن مقتل القيادي الميداني في المليشيا الحوثية المدعو عبد الرزاق الشرعي، وعدد من العناصر الحوثية ، كما جدد وزير الاعلام اليمني، تحذيراته لميليشيات الحوثيين من تحويل اليمن لمسرح صراع إيرانى أمريكى.وكانت مصادر قبلية فى العاصمة اليمنية صنعاء، قد افادت بتنفيذ ميليشيات الحوثى حملة اعتقالات واسعة استهدفت شيوخ قبائل ومواطنين فى محافظتى صنعاء وعمران.
ونقلت قناة "العربية" الإخبارية عن المصادر - التى لم تسمها - أنه من بين المعتقلين أحد شيوخ قبيلة بنى سريح بجانب 8 شيوخ قبائل فى صنعاء وعمران.
وأشارت المصادر إلى أن حملة الاعتقالات تأتى بحجة اتهام الحوثيين شيوخ القبائل بالتقصير فى حشد المقاتلين وتقديم المال والغذاء للميليشيات الحوثية المقاتلة.
ولم تستثن حملة الميليشيات الحوثية زعماء القبائل الذين دعموها فى السابق، بسبب تصاعد حدة الخلافات وسط قيادات الحوثيين فى صعدة وصنعاء، واتهام القيادات الحوثية فى صنعاء وعمران بالخيانة، وعدم الولاء لزعيم الحوثيين، عبد الملك الحوثي.
وقالت الخارجية اليمنية إن قاسم سليمانى قائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثورى الإيرانى الذى قتل فى غارة أمريكية قرب مطار بغداد الدولى فجر أمس (الجمعة) عمل على زعزعة الأمن والاستقرار فى المنطقة وفى اليمن تحديدا بدعمه للميليشيات الحوثية.
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