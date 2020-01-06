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المركزى الأردنى يؤكد سلامة الاوضاع المالية للبنوك اللبنانية فى المملكة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال البنك المركزى الأردنى، اليوم الإثنين، إن انكشاف البنوك اللبنانية العاملة فى المملكة على مخاطر السوق اللبنانى محدودة جدا عقب أزمة مصرفية هناك.

وأضاف البنك المركزي في بيان صحافي حصلت رويترز على نسخة منه أن لا مخاطر على أموال المودعين لدى تلك البنوك، مؤكدا "على سلامة ومتانة البنوك اللبنانية العاملة في المملكة".

ويعمل في الأردن بنكان لبنانيان هما بنك عودة وبنك لبنان والمهجر.

ومنذ تفجرت الاحتجاجات في أرجاء لبنان في 17 من أكتوبر، تزايدت الضغوط على النظام المالي في البلد يئن تحت واحد من أعلى معدلات الدين العام في العالم.

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