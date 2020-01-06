مقتل على الشرعى أحد قادة "الحوثيين" وخمسة من مرافقيه فى قصف للجيش اليمنى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قتل فى اليمن على عبدالله الشرعى أحد قادة جماعة أنصار الله "الحوثيين" ومعه خمسة من مرافقيه، وقالت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" نقلاً عن مصدر عسكرى إن نيران الجيش اليمنى استهدفت على الشرعى، ومن معه أثناء تجمعهم في وادي البحابح غربي تعز.
وأضاف المصدر العسكرى، أن مدفعية الجيش قصفت طاقم كامل تابع للحوثيين ، وكمية أخرى من الخذائر.
وكانت قوات الجيش اليمنى، أحبطت أمس الأحد، محاولة تسلل لمليشيا الحوثى، جنوب محافظة الحديدة غربى البلاد، وذكر الموقع الرسمى للجيش اليمنى "سبتمبر نت"، أن قوات الجيش رصدت مجموعة من عناصر المليشيا الحوثية، كانت تحاول التسلل باتجاه مواقع شرقى مديرية الدريهمى، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى فى صفوفها، فيما لاذ البقية منهم من بالفرار.
وتواصل مليشيا الحوثي المتمردة، استهداف مواقع الجيش، في محافظة الحديدة، في الوقت الذى تتمسك به قوات الجيش بالهدنة الأممية، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية والعسكرية.
كما لقى عدد من مليشيا الحوثى الانقلابية أمس أيضا مصرعهم وأصيب آخرون فى معارك مع وحدات من الجيش اليمنى فى محافظتى الجوف وتعز اليمنيتين، واستهدفت قوات الجيش اليمنى مجموعة من عناصر المليشيا كانت تحاول زراعة ألغام أرضية فى محافظة تعز ، حيث أسفر الاستهداف عن مصرع قائد المجموعة وجرح اثنين آخرين ، فيما لاذ البقية بالفرار.
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