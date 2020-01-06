شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل على الشرعى أحد قادة "الحوثيين" وخمسة من مرافقيه فى قصف للجيش اليمنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قتل فى اليمن على عبدالله الشرعى أحد قادة جماعة أنصار الله "الحوثيين" ومعه خمسة من مرافقيه، وقالت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" نقلاً عن مصدر عسكرى إن نيران الجيش اليمنى استهدفت على الشرعى، ومن معه أثناء تجمعهم في وادي البحابح غربي تعز.

وأضاف المصدر العسكرى، أن مدفعية الجيش قصفت طاقم كامل تابع للحوثيين ، وكمية أخرى من الخذائر.

Advertisements