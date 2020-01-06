شكرا لقرائتكم خبر عن ولى عهد الشارقة يفتتح متحف تاريخ الدفع الرباعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

افتتح الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، صباح اليوم في منطقة المدام بالشارقة، متحف تاريخ الدفع الرباعي.

ويهدف المتحف، الذي يعد أول متحف متخصص بفئة السيارات ذات الدفع الرباعي، إلى تثقيف الزوار ومرتادي المتحف حول تاريخ وبدايات السيارات ذات الدفع الرباعي، ومسيرة التطور التي شهدتها هذه النوعية من السيارات حسبما نشرت الرؤية الاماراتية .

وبعد قص الشريط إيذاناً بالافتتاح الرسمي للمتحف، تجوّل في أروقة وأقسام المتحف، مطلعاً سموه على ما يحويه من سيارات نادرة تعد الأولى من نوعها في العالم.

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وزار المبنى العسكري، واطلع على مجموعة السيارات العسكرية وتاريخ تصنيعها واستخداماتها، كما تفقّد سموه مبنى التاريخ الذي يوثق تاريخ مراحل تطور السيارات ذات الدفع الرباعي، عبر مجموعة من السيارات الأمريكية والبريطانية والألمانية واليابانية بمختلف طرازاتها.

ويضم المتحف أكثر من 350 سيارة من مختلف دول العالم، تعود ملكيتها إلى الشيخ حمد بن حمدان آل نهيان، كما يشمل عدداً من السيارات النادرة ومنها سيارة فورد موديل تي وهي الوحيدة في العالم، ويعود تاريخ تصنيعها إلى عام 1915، وسيارة أف دبيلو دي، وهي أول شاحنة دفع رباعي ويعود تاريخها إلى 1918، إلى جانب سيارة ناش يعود تاريخها إلى 1919، ونيسان باترول يعود تاريخها إلى عام 1960.