الخطوط الجوية الأردنية تستأنف رحلاتها الى بغداد بعد توقف ثلاثة ايام

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الملكية الاردنية

أعلنت شركة الخطوط الجوية الأردنية في بيان الاثنين إستئناف رحلاتها المباشرة من عمان الى بغداد بعد توقف ثلاثة أيام لدواع "أمنية إحترازية".

وقال البيان إن "شركة الخطوط الجوية الملكية الاردنية إستأنفت تشغيل رحلاتها الجوية بين عمان وبغداد بعد أن كانت قد علقتها يوم الجمعة الماضي لفترة موقتة لأسباب أمنية احترازية".

ودعت الشركة المسافرين الراغبين في حجز مقاعد على رحلاتها المتجهة من عمان الى بغداد الى زيارة موقع الشركة الإلكتروني أو تطبيقاتها الذكية او مراجعة مركز الإتصال التابع للشركة أو أي من مكاتب مبيعاتها ووكلاء سفرها المعتمدين في الاردن والعراق وحول العالم.

وكانت الشركة اعلنت الجمعة تعليق رحلاتها إلى بغداد في إجراء وقائي عقب مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني في ضربة أميركية.

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وتسير الملكية الأردنية 18 رحلة أسبوعياً بين عمان وبغداد بالاضافة الى رحلات الى مدن عراقية أخرى كالبصرة وأربيل والنجف والسليمانية.

وجاء قرار ايقاف الرحلات بعد مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني والقيادي الكبير في الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس فجر الجمعة في قصف جوي أميركي استهدف موكبهما قرب مطار بغداد الدولي.