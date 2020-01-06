شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصباح لمساعدة الذين يعانون من عسر القراءة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 6 يناير 2020 لا تزال أسباب عُسر القراءة غامضة، رغم أن الأبحاث التي أجريت في فرنسا منذ عامين، تشير إلى أنها بسبب هيمنة العينين معاً بدل عين واحدة، لدى شخص العادي. وتظهر الحروف للمصاب بهذه الحالة معكوسة أو غير واضحة، ما يجعل القراءة صعبة للغاية. ويعالج مصباح ليكسي لايت المشكلة باستخدام ليد ينبض بمعدل قابل للتعديل، ما يمكن الدماغ من معالجة المعلومات من عين مسيطرة واحدة، وتصفية الحروف على الفور.

وستعرض شركة ليكسي لايت مصباحها الجديد في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية في لاس فيغاس، وهو متاح لفترة تجريبية مجانية لمدة 30 يوماً، ويبلغ سعره 549 يورو (600 دولار). وتتعاون ليكسي لايت مع منظمات دعم عسر القراءة، واختبر المصباح على أكثر من 300 شخص يعانون من عسر القراءة، تحسنت قدرة 90% منهم على القراءة، بحسب موقع إنغادجيت.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصباح لمساعدة الذين يعانون من عسر القراءة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.