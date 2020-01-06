الشيخ ناصر الصباح يستقبل وزير الدولة السعودي تركي بن محمد بن فهد









اسماء السيد - "الخليج 365" من الرياض: استقبل الشيخ ناصر المحمد الأحمد الجابر المبارك الصباح، رئيس الوزراء الكويتي الاسبق، بقصر الشويخ في الكويت اليوم، الأمير تركي بن محمد بن فهد، وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء في السعودية.

حضر المقابلة وزير شؤون الديوان الشيخ علي الجراح الصباح، وسفير العاهل السعودي لدى دولة الكويت الأمير سلطان بن سعد آل سعود، وسفير دولة الكويت لدى المملكة العربية السعودية الشيخ علي خالد الجابر الصباح.

وكان وزير الدولة عضو مجلس الوزراء السعودي الأمير تركي بن محمد بن فهد آل سعود، قد وصل والوفد المرافق له إلى الكويت في وقت سابق اليوم، لنقل رسالة شفهية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود إلى أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

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