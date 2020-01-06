- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
اسماء السيد - "الخليج 365" من الرياض: استقبل الشيخ ناصر المحمد الأحمد الجابر المبارك الصباح، رئيس الوزراء الكويتي الاسبق، بقصر الشويخ في الكويت اليوم، الأمير تركي بن محمد بن فهد، وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء في السعودية.
حضر المقابلة وزير شؤون الديوان الشيخ علي الجراح الصباح، وسفير العاهل السعودي لدى دولة الكويت الأمير سلطان بن سعد آل سعود، وسفير دولة الكويت لدى المملكة العربية السعودية الشيخ علي خالد الجابر الصباح.
وكان وزير الدولة عضو مجلس الوزراء السعودي الأمير تركي بن محمد بن فهد آل سعود، قد وصل والوفد المرافق له إلى الكويت في وقت سابق اليوم، لنقل رسالة شفهية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود إلى أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.
كانت هذه تفاصيل خبر الشيخ ناصر الصباح يستقبل وزير الدولة السعودي تركي بن محمد بن فهد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.