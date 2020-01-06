دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع IEVA تقدم ساعة Time C للمحافظة على الشباب #CES2020 ظهر على التقنية بلا حدود.

قامت شركة IEVA الفرنسية للساعات بعرض ساعة Time C، والمصممة للمساعدة في إبطاء علامات التقدم في العمر.

ساعة Time C هي ساعة هجينة يمكنها تحليل الهواء المحيط لتفقد عدد من العوامل البيئية مثل استشعار ثاني أكسيد الكربون والمركبات العضوية المتطايرة داخل وخارج المكان، والتي يتم فحصها مقابل البيانات من برنامج Copernicus. بالإضافة لإمكانية تتبع درجة الحرارة المحيطة، الرطوبة، الإضاءة ومستويات الضوضاء. أيضًا الساعة بها تتبع للتعرض لأشعة الشمس، لتحذرك في حال كان من المفترض الابتعاد عن أشعة الشمس.

الساعة بها عدد من المميزات الأخرى الموجودة في الساعات الأخرى الموجودة بالسوق مثل قياس معدل ضربات القلب، تتبع النوم والنشاط، بالإضافة لمستشعر SpO2 لقياس تشبع الأكسجين المحيطي لتتبع توقف التنفس أثناء النوم.

ساعة Time C تأتي بتصميم عتيق إلى حد ما، مع قفل من الفولاذ المقاوم للصدأ وحواف منحنية تُحيط بالشاشة الكريستال. يوجد تطبيق IEVA مرافق للساعة لعرض البيانات، بالإضافة إلى أنه يقدم نصائح وتحذيرات لكيفية الحفاظ على الشباب والصحة مثل نصائح تغذية واقتراحات لمنتجات العناية بالبشرة.

البيانات البيئية ستكون متاحة للباحثين الأكاديميين مجانًا، للمساعدة في فهم تغير المناخ.

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وبسبب عدم وجود شاشة رقمية، فأنا سوار الساعة يُستخدم كمؤشر للمستشعرات المختلفة.

توفر الساعة عمر بطارية لمدة 5 أيام بشحنة واحدة، وتأتي مع قاعدة شحن مخصصة تسمح للساعة بالعمل حتى أثناء الشحن.

ستصل الساعة بنهاية هذا العام بثلاثة ألوان: الفضي، الوردي اللامع والذهبي. وستأتي بسعر يتراوح بين 490-1000 دولار.

المصدر

هذا الموضوع IEVA تقدم ساعة Time C للمحافظة على الشباب #CES2020 ظهر على التقنية بلا حدود.