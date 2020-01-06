شكرا لقرائتكم خبر عن برلمان تونس يخصص جلسة لمناقشة التطورات فى ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تخصص لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان التونسي، اليوم جلسة استماع لممثلي رئاسة الجمهورية التونسية، في إطار اللجنة في علاقة بالتطورات الأخيرة الحاصلة بليبيا ،كما تقرر في السياق ذاته تخصيص جلسة استماع إلى وزيري الدفاع والداخلية.

وقال النائب عن حركة النهضة الإخوانية عماد الخميري، فى تصريح صحفى لوسائل الإعلام المحلية، إنه في صورة جرت الأمور في اتجاه سلبي في ليبيا وتم الإحتكام إلى منطق القوة والسلاح والتدخل الأجنبي ستكون لذلك اثار سلبية على الوضع في تونس.

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وأضاف الخميري، أن البرلمان كجهة رقابية سيدعو في أقرب وقت وزيري الدفاع والداخلية للإستماع إليهما في الغرض، مؤكدا: أن هذه الخطوة تأتي في إطار التأكد من أن الحكومة التونسية اتخذت كل التدابير لحفظ الأمن والإستقرار في البلاد ومتابعة الأوضاع في ليبيا على مستوى الديبلوماسية من أجل التأثير الإيجابي ومن أجل الدعوة إلى الإحتكام إلى منطق الحوار والتفاوض.

ولفت الخميري إلى أن تونس من أكثر الأطراف المعنية بما يجري في ليبيا سواء كان ذلك في الإتجاه الإيجابي أو السلبي، موضحًا أن التدخل الأجنبي في ليبيا لا يزيد الأوضاع إلا سوء ولا يزيد المنطقة إلا توترا.