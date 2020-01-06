شكرا لقرائتكم خبر عن الإعلام الأمنى العراقى: تدمير 3 أوكار للإرهابيين فى محافظة صلاح الدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي تدمير 3 أوكار للإرهابيين شرق سامراء بمحافظة صلاح الدين شمال العاصمة بغداد.

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وذكرت الخلية - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية اليوم الاثنين - أن قيادة عمليات سامراء نفذت واجب تفتيش في منطقة شرق سامراء (الكوش)؛ مما أسفر عن تدمير 3 أوكار للإرهابيين، والعثور على عبوات ناسفة وأحزمة متفجرة ومواد تدخل بصناعة المتفجرات ومواد غذائية ووثائق مهمة تخص عناصر (داعش).

وتشن القوات الأمنية العراقية بين الحين والآخر عمليات تفتيش لملاحقة خلايا تنظيم (داعش) الإرهابي في مناطق متفرقة بالبلاد.

كماصرح رئيس حكومة "تصريف الأعمال " في العراق ، عادل عبد المهدي، بأن الولايات المتحدة موجودة بقرار عراقي ، وأن انسحاب قواتها هو قرار عراقي أيضًا، وأن من مصلحتها أن تكون الحكومة العراقية قوية وليس العكس ، مضيفا أن ( واشنطن ) ساهمت مع العراق في الحرب ضد "داعش" ، قائلًا: "لا نريد أن نصبح طرفًا في أي صراع ولا نقبل أن يصبح العراق ساحة لتصفية الحسابات"، وذكر مكتب عبد المهدي - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية العراقية اليوم الإثنين أن ذلك جاء خلال لقائه السفير الصيني في (بغداد ) تشانج تاو، موجهًا الشكر للقيادة الصينية ولمواقفها الإيجابية تجاه العراق في مجلس الأمن ودفاعها عن حقوقه في المحافل الدولية.