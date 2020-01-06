شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الوطنى الليبى يسيطر على منطقة بوهادى وقاعدة القرضابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت قوات الجيش الوطنى الليبي سيطرتها بالكامل على منطقة بوهادي وقاعدة القرضابية وأنها مستمرة في تقدمها باتجاه سرت المركز. وفق ما ذكره موقع " روسيا اليوم "

وقالت شعبة الإعلام الحربي، إن القوات المسلحة العربية الليبية نجحت فى اقتحام مدينة سرت من 5 محاور مصحوبة بغطاء من سلاح الجو.

وأوضحت أن عناصر من القوات المسلحة ضمت رجال الصاعقة والكتيبة 128 والكتيبة 210 والكتيبة 646 والكتيبة 192، نجحوا في اقتحام سرت من 5 محاور.

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وتمكنت القوات المسلحة من دخول كتيبة الساعدي وتأمينها بعد السيطرة عليها بالكامل، كما مشطت القوات المسيطرة منطقة الكتيبة وفرض سيطرتها الكاملة، وفقا لشعبة الإعلام الحربي.

ولفتت إلى أن القوات المسلحة دخلت منطقة بوهادى وسط ترحيب كبير من الأهالي، وكان الجيش الوطنى الليبي أعلن منذ قليل سيطرته على معسكر كتيبة الساعدي في سرت

كان وزير الخارجية سامح شكرى ونظيره السعودى الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، اتفقا على رفض التصعيد التركي فى ليبيا لما يُمثله من مُخالفة للقانون الدولى، وأكدا - خلال المباحثات التى عقدت اليوم الاثنين على هامش اجتماع وزراء خارجية الدول العربية والأفريقية المُطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، والذي تستضيفه العاصمة السعودية الرياض - على أهمية دفع الجهود الرامية إلى التوصل لتسوية شاملة تتناول كافة أوجه الأزمة الليبية.