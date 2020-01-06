الإمارات ترحب بتأسيس مجلس الدول العربية والإفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
رحبت دولة الإمارات العربية المتحدة بالإعلان عن تأسيس مجلس الدول العربية والإفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن؛ بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.
وذكرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي - في بيان اليوم الاثنين أوردته وكالة الأنباء الإماراتية "وام" - أن من شأن هذا المجلس أن يعزز من آليات الاستقرار والتعاون والتنسيق بين الدول المطلة على البحر الأحمر والمنطقة بأكملها ، وأكدت أن مجلس الدول العربية والإفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن يمثل بعدا مؤسسيا ضروريا للتنسيق بين جميع هذه الدول والتعاون فيما بينها؛ بما يعود بالفائدة عليها وعلى شعوب المنطقة.
وثمنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية جهود المملكة العربية السعودية الدبلوماسية ودورها المحوري في الوصول إلى تأسيس مجلس الدول العربية والإفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن والتوقيع على ميثاق المجلس.
كما وقع وزير الخارجية سامح شكرى اليوم على ميثاق تأسيس مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، جاء ذلك فى إطار اجتماع وزراء خارجية الدول العربية والأفريقية المُطلة على البحر الأحمر وخليج عدن المنعقد حاليا بالرياض.. حسبما أفاد بيان وزارة الخارجية اليوم.
وكان وزير الخارجية السعودى الأمير فيصل بن فرحان آل سعود قال سنقر في اجتماع اليوم إقرار ميثاق تأسيس مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن وذلك خلال الاجتماع الذي يعقد اليوم الاثنين مع وزراء خارجية الدول المطلة للبحر الأحمر وخليج عدن مضيفا: "نحن في أمس الحاجة لتعزيز قواتنا لمواجهة التحديات والمخاطر التي تحيط بنا" وفق ما ذكرته صحيفة العين الاماراتية.
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