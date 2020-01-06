شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم دبى يعتمد تغيير نظام التأشيرة السياحية بأول اجتماع لمجلس الوزراء بـ2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ترأس الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء وحاكم دبى، الاجتماع الأول لمجلس الوزراء فى العام الجديد، وقال حاكم دبى، عن تفاصيل الاجتماع "استعرضنا انجازات سنة مضت.. وخطتنا لسنة جديدة هلّت.. عام 2020 سيكون عاماً مختلفاً لأنه عام الاستعداد للخمسين.. العام الذى نصمم فيه إمارات المستقبل".

وأضاف رئيس مجلس الوزراء بدولة الإمارات، فى تغريدات على تويتر، "اعتمدنا اليوم تغيير نظام التأشيرات السياحية فى الدولة.. لتكون مدة تأشيرة السياحة 5 أعوام متعددة الاستخدام لكافة الجنسيات"، وتابع "نستقبل أكثر من 21 مليون سائح سنويًا وهدفنا ترسيخ الدولة كوجهة سياحية عالمية رئيسية".



محمد بن راشد يترأس أول اجتماع لمجلس الوزراء فى عام 2020

ويشار إلى أن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء وحاكم دبى، كان قد أعلن قبل يومين عن وثيقة جديدة فى اليوم الأول من عامه الـ 15 فى حكم دبى، مؤكدًا أن هذه الوثيقة هدفها استشراف فرص دبى المستقبلية، وترسيخ جاذبية مدينتا الاقتصادية، وضمان أفضل حياة لسكانيها وزائريها.

وتهدف الوثيقة التى أعلن عنها الشيخ محمد بن راشد، عن تشكيل مجلس يسمى "مجلس دبى، برئاسته ونائبه حمدان بن محمد بن راشد ولى عهد دبى، وتعيين 6 مسئولين، يشرفون على 6 مسارات استراتيجية للنمو فى دبى، وتعيين رئيس المكتب التنفيذى أمينا عاما لمجلس دبى، على أن يضمن لدبى التنافسية الدولية وريادتها الاقتصادية وجاذبيتها كأفضل المدن العالمية للحياة".

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محمد بن راشد يعتمد تغيير نظام التأشيرات السياحية

وقال الشيخ محمد بن راشد، عبر حسابه على "تويتر" – حينها - "الإخوة والأخوات.. نستهل عام 2020 بتفاؤل.. وبتطوير فى حوكمة منظومتنا الاقتصادية والاجتماعية والتنافسية فى دبى.. هدفنا استشراف فرص دبى المستقبلية.. وترسيخ جاذبية مدينتنا الاقتصادية.. وضمان أفضل حياة لساكنيها وزائريها".

واحتفلت دولة الإمارات، السبت، بذكرى مرور 14 عامًا على تولى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، مقاليد الحكم فى دبى، حيث تولى الشيخ محمد بن راشد هذا المنصب يوم 4 يناير من عام 2006 وهى مناسبة تحظى بخصوصية كبيرة، بالنظر إلى الدور المحورى الذى لعبه فى مسيرة ازدهار وتفوق دولة الإمارات، حيث أطلق العديد من الاستراتيجيات والمبادرات التى كان لها دورا كبيرا فى تحقيق انطلاقة كبيرة لدبى بصفة خاصة والإمارات بصفة عامة.



الشيخ محمد بن راشد حاكم دبى

يذكر أن الشيخ محمد بن راشد قد أعلن مؤخرا أن العام الحالى 2020 سوف يكون عام الاستعداد للخمسين، قائلا: "تقترب الإمارات من عيدها الخمسين فى 2021 ونريده أن يكون عام الانطلاقة الكبرى.. نحتفى بخمسين عاما ونطلق مسيرة الخمسين القادمة.. الاستعداد سيكون فى 2020.. العام القادم سيكون عام الإعداد والاستعداد لإحداث قفزة كبيرة فى مسيرتنا".



حاكم دبى يترأس اجتماع مجلس وزراء دولة الإمارات