شكرا لقرائتكم خبر عن دار الأوبرا نموذجا.. التايمز تبرز جهود السلطان قابوس فى تعزيز المشهد الثقافى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحت عنوان " حب السلطان جعل العمانيين يحبون الأوبرا وحول بلدهم إلى نقطة ثقافية غير محتملة"، سلطت صحيفة "التايمز" البريطانية الضوء على جهود السلطان قابوس لتعزيز الحياة الثقافية لسلطنة عمان.

وتساءلت هل تستطيع رؤية رجل واحد أن تعزز ثقافة الأمة؟، وقالت إنه عندما تولى السلطان قابوس ، زعيم عمان ، السلطة من والده قبل 50 عامًا ، كانت أمته واحدة من أقل البلدان نمواً في العالم. وكان هناك عدد قليل من المدارس أو المستشفيات وقليل من الثقافة الخارجية وراء التقاليد الصحراوية للبدو.

Advertisements

اليوم ، وسط مباني المكاتب الحديثة والطرق التي تصطف على جانبيها الأشجار ، يبرز مبنى أبيض أنيق: وهو دار الأوبرا ، التى تعد واحدة من بين الأجمل في الشرق الأوسط. ويبدو أن الموسيقى الغربية لديها فعلا تواجد في السلطنة. فيمكنك الاستماع إلى بيتهوفن وموزارت وتشايكوفسكي فى محطة الإذاعة الكلاسيكية طوال اليوم. بينما يرافق عازفو الكمان وعازفي التشيلو والعازفين العمانيين مغنين وعازفين منفردون من العالم العربي وما وراءه. يتم أخذ الأطفال في زيارات مدرسية إلى دار الأوبرا للتأمل في الأرضيات الرخامية والمعدات الفنية.

وأوضحت أن السلطان يحب الموسيقى الكلاسيكية. أراد أن يسمعها تعزف في بلده ليس فقط من خلال زيارة الأوركسترا ولكن من قبل العمانيين. وهذا يعني البدء من الصفر. تم إرسال الكشافة إلى المدارس وأي فتى أو فتاة تظهر موهبة موسيقية تم تقديمها من قبل معلمي الآلات الذين أحضروا من بريطانيا. كما تم تنظيم دروس في القصر الملكي. ببطء ، تم إنشاء أوركسترا سيمفونية.

وأشارت "التايمز" إلى أنه في البداية كانوا يؤدون فقط في الفاعليات الملكية الخاصة ، ولكن السلطان كان لديه طموحات أوسع، حيث كلف بإنشاء دار الأوبرا.