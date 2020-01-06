قوات "الوفاق": نتعامل مع مليشيا تابعة لحفتر تحاول التقدم نحو سرت

وليد عبد الله/ الاناضول

أعلنت قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية الإثنين، أنها تتعامل مع مليشيات تابعة للواء المتقاعد خليفة حفتر تحاول التقدم إلى البوابة 17 شرق مدينة سرت.

جاء ذلك في تصريح للناطق باسم قوة حماية وتأمين سرت (غرب)، طه حديد، نشره المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب" عبر صفحته على موقع "فيسبوك".

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وأضاف حديد أن قواتهم "ستضرب دون هوادة كافة المليشيات الإرهابية التي تهدد أمن مدينة سرت".

وتشن قوات حفتر، منذ 4 أبريل/نيسان الماضي، هجومًا متعثرًا للسيطرة على طرابلس، مقر الحكومة المعترف بها دوليًا.

وأجهض هجوم حفتر جهودا كانت تبذلها الأمم المتحدة لعقد مؤتمر حوار بين الليبيين، ضمن خريطة طريق أممية لمعالجة النزاع الليبي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.