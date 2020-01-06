سوريا.. مذبحة بالسكاكين والرصاص راح ضحيتها 27 راعيا في الرقة

الرقة (سوريا) / محمد مستو / الخليج 365 قتل 27 مدنيا أثناء رعيهم الأغنام في بلدتي "معدان" و"سبخة" بمحافظة الرقة الخاضعة لسيطرة قوات النظام السوري وسط البلاد، حسبما أفادت مصادر محلية. وأوضحت المصادر، للأناضول، أن الواقعة حدثت خلال الأيام القليلة الماضية، وأن الضحايا فقدوا حياتهم ذبحا بالسكاكين وقتلا بالأعيرة النارية. Advertisements وأضافت أن المذبحة جرت بالتزامن مع انتقال مجموعات إرهابية أجنبية مدعومة من إيران للرقة لدعم القوات النظامية، مشيرة إلى فقدان 10 أشخاص آخرين. ونشرت شبكة الأخبار المحلية "الرقة تذبح بصمت" قائمة بأسماء الذين فقدوا حياتهم في المذبحة. وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2017، سيطرت قوات النظام السوري على غربي محافظة دير الزور بمساندة من روسيا والمجموعات الأجنبية المدعومة من إيران.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.

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