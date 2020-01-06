تشاووش أوغلو: يتعين دعم جنوب السودان وعدم خنقها بالعقوبات

أنقرة / الخليج 365
أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو ضرورة دعم دولة جنوب السودان، التي تعمل على حل مشاكلها الداخلية في ظروف صعبة.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك في أنقرة مع وزيرة الخارجية والتعاون الدولي لجمهورية جنوب السودان أوت دينق أشول.
ولفت تشاووش أوغلو إلى أن هذه الزيارة هي الأولى لوزير خارجية جنوب سوداني إلى تركيا.
ولفت إلى أنه يخطط إلى زيارة جنوب السودان نهاية العام الحالي.
وأوضح أن تركيا هي إحدى البلدان الأكثر دعما لشعب جنوب السودان، الذي يعاني من كوارث الجفاف والسيول.
وأوضح أن دولة جنوب السودان تعاني من مشاكل عديدة منذ نيلها الاستقلال.
وأعرب عن تمنياته بالنجاح لمسيرة السلام التي بها جنوب السودان.
وأكد على عدم تأييد تركيا للعقوبات الدولية المفروضة على جنوب السودان، وشدد على ضرورة دعمها للتغلب على مشاكلها.
وتعاني جنوب السودان، التي انفصلت عن السودان عبر استفتاء شعبي عام 2011، من حرب أهلية منذ أواخر 2013، اتخذت بعدا قبليا، وخلفت نحو 10 آلاف قتيل، ومئات آلاف المشردين.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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