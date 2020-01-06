البنك العربي: دعاوى إسرائيليين ضدنا في القدس ليست ذات أهمية

عمان / رهام علي / الخليج 365

قال البنك العربي، الإثنين، إن الدعاوى المرفوعة ضده مؤخرا في إسرائيل، للمطالبة بالتعويض عن أضرار لحقت بالمدعين فيها، ليست ذات أهمية ولا أثر لها على البنك.

وأضاف البنك (أردني) في إفصاح نشرته ببورصة عمان اليوم، أنه لم يتبلغ حتى تاريخه بلائحة الدعوى، وأن إفصاحه هذا جاء بناء على ما نشر من أخبار حولها في وسائل الإعلام.

والأسبوع الماضي، قدم 1132 إسرائيليا دعوى إلى المحكمة المركزية في القدس ضد البنك العربي، يطالبونه بتعويض يزيد عن 20 مليار شيكل (5.76 مليارات دولار)، بحسب ما أوردته صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية.

وزعم مقدمو الدعوى، أنهم يمثلون مصابين وقتلى من جراء عمليات تفجيرية، وقعت في السنوات 1995 - 2005.

وقال البنك اليوم، إن الدعوى التي تقدم بها مجموعة من المدعين الإسرائيليين ضد البنك العربي أمام محاكم إسرائيلية لا أساس لها من الناحيتين الشكلية والقانونية.

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وذكر أن المدعين كانوا قد لجأوا إلى المحاكم الأمريكية منذ 2004 بذات الموضوع، وأصدرت هذه المحاكم قرارات قطعية لصالح البنك العربي شكلاً وموضوعا.

تأتي الدعوة الجديدة، "بعد انقضاء أزيد من 15 عاماً على حوادث حصلت بين 1995 إلى 2005 وخلال فترة الانتفاضة الثانية، يزعم فيها المدعون تضررهم كنتيجة لتلك الحوادث، ويحاولون عبثاً الزج باسم البنك العربي فيها".

وزاد: "من الواضح أن هؤلاء المدعين، يلجأون إلى محاكم مختلفة لرفع دعاواهم في محاولات يائسة منهم، لتلبية مصالحهم، فتارة يختارون المحاكم الأمريكية وتارة المحاكم الإسرائيلية".

وجدد البنك تأكيده على سلامة وقوة وضعه القانوني، "حيث أن هذه الدعوى الكيدية تفتقر للأساس القانوني.. وإنها مرفوعة أمام محاكم إسرائيلية التي لا تعتبر مختصة بالنظر في دعوى مقامة على بنك أردني ليس له تواجد في إسرائيل".

تأسس البنك العربي الذي يتخذ من عمان مقراً له، في عام 1930 ويمتلك إحدى أكبر الشبكات المصرفية العربية العالمية، والتي تضم ما يزيد عن 600 فرع موزعة عبر خمس قارات.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.