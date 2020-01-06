الدفاع التركية تبطل مفعول عشرات القذائف برأس العين السورية

أنقرة/ الخليج 365

أعلنت وزارة الدفاع التركية، إبطال مفعول 33 قذيفة هاون من عيار 120 مم، من مخلفات إرهابيي "ي ب ك/ب ي د"، في مدينة رأس العين شمال شرقي سوريا.

جاء ذلك ضمن إطار أعمال التمشيط التي تجريها القوات التركية في مناطق عملية نبع السلام شمال شرقي سوريا، بحسب بيان للدفاع التركية.

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وأضاف البيان أنه وخلال عمليات التمشيط، عثرت القوات المسلحة التركية، على 33 قذيفة هاون من عيار 120 مم، إلى جانب متفجرات أخرى، قامت بإبطالها.

وفي 9 أكتوبر الماضي، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وفي 17 من أكتوبر الفائت، علق الجيش التركي العملية بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، وأعقبه اتفاقا مع روسيا في 22 من الشهر ذاته.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.