الفنانة التشكيلية صفية أحمساني تشارك برسم اطول جدارية وطنية

صحيفة الخليج الإلكترونية

شاركت الفنانة التشكيلية صفية محمد ابراهيم أحـمـسـاني برسم جدارية هل العوجا بتكليف من أمانه المنطقة الشرقية ومرسم كانفش الفني

حيث تعتبر هذه الجدارية أطول جدارية وطنية مقرها المنطقة الشرقية مدينة الخبر – الواجهه البحرية طولها 200م وارتفاعها 3م وهيّ عباره عن معلم ثقافي يحكي سيرة ملوك المملكه وقصص نجاح وتطور المملكة منذ تأسيسها وحتى يومنا هذا ، حيث أن كل ثلاث جداريات تمثل عهد ، ابتدأت الجداريه برسالة الفنانين قالوا فيها : ( لسنا رحلة ولا قصة ، نحن لوحة تمازجت ألوانها على صفحة الزمن ، جمهورها التاريخ نحن السعودية أسسها الأجداد وخططها الأبناء وهانحن ألوانها ، نحن شبابها وأبناء حاضرها وصناع مستقبلها ونقول لمن أسسها وبأفكاره خططها ، شُكراً )

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ثم بدأ عرض سير الملوك ابتداءً بعهد الملك عبدالعزيز حيث كلفت *الفنانة التشكيلية صفية أحمساني* برسم هذا العهد فرسمت آحد آهم إنجازاته ( انتصاره بمعركة فتح الرياض ، التيّ وقعت عام 1319 هـ فيّ قلعة المصمك ، والتي كان ختامها انتصار الملك عبدالعزيز واستعادة الرياض والإعلان عن الدوله السعوديه الثالثه )

تلى ذلك المرور بعهد جميع أبنائه الملوك مع رسم ابرز انجازاتهم وذلك بمشاركة ١٧ فنان وفنانة ثم اختتمت الجدارية بسمو وليّ العهد الأمير محمد بن سلمان وسمو أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف ونائبه سمو الأمير أحمد بن فهد ..

ختاماً كُرمت الفنانة التشكيلية صفية أحمساني من قبل أمانة المنطقة الشرقية ومرسم كانفش الفني لمشاركتها بصنع هذا المعلم الثقافي الذي من خلاله تركت بصمه جميلة لوطنها .