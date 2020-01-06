الليالي الثقافية.. أنوار الماضي الحاضر في حتا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حتا: أمل سرور

«ليالي حتا الثقافية» التي تنظمها هيئة الثقافة والفنون في دبي، تزامناً مع انطلاق الدورة ال25 لمهرجان دبي للتسوق، اسم كفيل بأن يجعلك تهرول إلى تلك البقعة التي تعد من أشهر المناطق الجبلية في الإمارات، والتي تختزن تحت رمالها، وبين ثنايا جبالها الفريدة قصص الفروسية، وأشعار البادية.

حتا، حاملة التاريخ، وكاتمة الأسرار، وحاضنة الأساطير، تجادل حول اسمها الجغرافيون العرب، فقال بعضهم إنها بالألف الممدودة بينما اعتبر آخرون أنها تنتهي بألف مقصورة.

وعلى الرغم من تعدد الآراء حول كيفية لفظ اسم حتا، التي جاء ذكرها في «معجم البلدان» لياقوت الحموي، وعلى لسان أبو العلاء المعري في كتابه رسالة «الصاهل والشاحج»، إلا أن ثمة شبه إجماع على أن حتا نوع من النخل، وهذا أمر طبيعي، خاصة أنها تقع في منطقة غنية بالمياه، ما يسمح بزراعة النخيل، وأشجار ومحاصيل أخرى مثل التبغ، أو الغليون، الذي اشتهرت به تلك المنطقة.

حديقة وادي حتا التي تحتضن الليالي تستقبلك استقبالاً يليق بجمالها، وتألقها، وسرعان ما يتسرب إليك إحساس ببساطة وبكارة قلوب أهلها، الذين وهبوا كل جهودهم التطوعية من أجل نجاح النسخة الأولى من تلك التظاهرة الثقافية التي تحتضنها واحتهم البديعة للمرة الأولى في تاريخها.

عبد العزيز الرئيسي، مدير إدارة المواقع التراثية في هيئة الثقافة والفنون في دبي، كان أول الوجوه التي استقبلتنا، بل لم يفارقنا طوال جولتنا في مختلف أنحاء حديقة وادي حتا. وبدأ الرئيسي حديثه عن «ليالي حتا الثقافية» بالقول: إنها من أهم الفعاليات التي تنظمها الهيئة وتتزامن مع مهرجان دبي للتسوق، وتكمن أهميتها في اختيار مدينة حتا لتحتضن مثل تلك الفعالية التي تعتبر ملتقى عبقرياً يجمع الكثير من الأنشطة المتنوعة التي تثري معارف الجمهور بثقافة الإمارات الأصيلة وتراثها الغني، من جهة، وتتيح أمامه فرصة للاطلاع على تراث حضارات وشعوب أخرى من جهة ثانية، وهذا الأمر يعزز بدوره مكانة مدينة دبي كمركز عالمي للثقافة، وحاضنة للإبداع وملتقى للمواهب.

حكايات

معرض الأبواب القديمة الذي يتوسط حديقة حتا كان كفيلاً بأن يجعل عبد العزيز الرئيسي يغير مجرى الحديث، قائلاً: تلك الأبواب جزء مهم من فعاليات ليالي حتا الثقافية، وهي نماذج تعكس بدورها جماليات الهوية المعمارية للأبنية التراثية المحلية، ويسرد كل باب منها قصة ترمز إلى حقبة من التاريخ العريق لإمارة دبي، وصممها 10 فنانين، من ضمنهم 8 إماراتيين من الجنسين.

وعندما تتجول بعينيك بين تلك الأبواب تستطيع أن تلحظ حالة التنوع الفني في أشكالها وأحجامها تبعاً للناحية الوظيفية للباب، ونوع المبنى، فتارة تجد أمامك أبواب الحصون والقلاع التي تميزت بكبر حجمها لتعبر عن الحماية، كما في حصن الفهيدي، إضافة إلى الزخارف التي تزيد من القيمة الجمالية، كما في باب حصن حتا. ومنها أبواب المباني السكنية، وهي أقل حجماً، وتتميز بالمزلاج الخشبي الذي يغلق الباب بإحكام. وأبواب الأبراج والمربعات الدفاعية تتميز بارتفاعها، وإمكانية الصعود إليها بواسطة حبل متدلٍ من الباب.

ويضم المعرض أيضاً الأبواب التقليدية التي تفنن النجارون في زخرفتها، ومثيلتها الداخلية التي تتميز بالزخارف الهندسية ونباتية الطابع.

صور جمالية

معرض الصور المتفردة التي خُصصت لإبراز النواحي الجمالية لمدينة حتا، يتحدث عنه جاسم ربيع العوضي، كبير المصورين، كما يلقبه أهل حتا، بقوله: فرصة جيدة أن يتزامن مهرجان دبي للتسوق مع ليالي حتا الثقافية، لنظهر جماليات تلك المدينة التي تتنوع طبيعتها المناخية والجغرافية، والتي تضم أندر وأهم النباتات والزهور، لذا قررنا أن نقيم ذلك المعرض الذي يشارك فيه العديد من المصورين بأعمالهم الفنية المبدعة التي تظهر هذا التنوع الجمالي في حتا.

فنون عالمية

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المنصة التفاعلية في حديقة حتا، يقول عنها عبدالعزيز الرئيسي: حرصنا على أن تقدم العديد من الفنون المتنوعة من كل دول العالم، ويأتي في مقدمتها الفولكلور الإماراتي والفنون الشعبية التي تقدمها فرق إماراتية تعرض رقصات شعبية أصيلة، مثل «العيالة»، و«الحربية»، و«اليولة»، فضلاً عن العروض الفولكلورية لفرق عربية من لبنان والأردن ومصر، وأخرى عالمية من البرازيل والهند وتركيا والمكسيك وإفريقيا، لنعزز هدفنا في احتضان كل جنسيات وثقافات وفنون العالم.

كلمات عبد العزيز الرئيسي كانت، كما يقولون، مِسك الختام، حين أكد أن إقامة تلك الفعالية يأتي التزاماً من هيئة الثقافة والفنون بمحاور خطة «دبي 2020»، خاصة ما يتعلق منها بالتجربة المعيشية في المدينة، لتكون مكاناً مفضلاً للعيش والعمل، ومقصداً مثالياً للزائرين، في خطوة تعزز من رؤيتنا في جعل دبي فضاء عالمياً للثقافة والتراث والفنون والآداب، فضلاً عن دعم الخطة التنموية الشاملة لمنطقة حتا.



الفعاليات مخصصة للنساء والأطفال غداً

أكثر من 25 ألف زائر في الأسبوع الأول



شهد الأسبوع الأول من فعاليات «ليالي حتا الثقافية» إقبالاً كثيفاً من الزائرين الذين تجاوزوا 25 ألف شخص توافدوا إلى حديقة وادي حتا من شتى أنحاء الإمارات ودول مجاورة؛ لحضور فعالياتها الثقافية والفنية والتراثية والترفيهية التي تهدف إلى إحياء التراث الإماراتي وقيمه الأصيلة المتجسّدة في التسامح والمحبة والتفاعل الحضاري مع الأمم والشعوب الأخرى بجميع مشاربها.

ومواكبة لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لإحداث تنمية شاملة في منطقة حتا، وإغناء المشهد الثقافي والفني فيها، أطلقت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» هذه الاحتفالية الثقافية التي تقام لأول مرة في 26 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وتستمر حتى 11 الجاري، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى صون التراث الوطني، والحفاظ على الإرث الحضاري المجيد للدولة، وتحفيز السياحة الثقافية.

وتشهد حديقة وادي حتا التي تحتضن «ليالي حتا الثقافية» مجموعة غنية من البرامج والأنشطة الزاخرة بروح التراث الأصيل على مدار 17 يوماً اجتذبت في الأسبوع الأول من انطلاق الفعالية ما يزيد على 25 ألف زائر، خاضوا تجربة قيّمة قضوا فيها أوقاتاً مملوءة بالفائدة والمتعة، وعايشوا عن قرب بعض التفاصيل المدهشة التي يزخر بها التراث الإماراتي، والتي تميز هويته الحضارية وثراء قيمه.

ونزولاً عند طلب الجمهور تقرر تخصيص غد الثلاثاء، للنساء والأطفال دون سن العاشرة.

وتقام «ليالي حتا الثقافية» بالتعاون مع بلدية دبي، وهيئة تنمية المجتمع، ودائرة السياحة والتسويق التجاري، وشرطة دبي، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، ومركز الشيخة ميثاء لذوي الاحتياجات الخاصة.



حكايات الأجداد



مع مرافقنا عبد العزيز الرئيسي ننتقل إلى المجالس التي أعدت خصيصاً لكبار المواطنين والمواطنات، إذ يستمع الزوار إلى تفاصيل الماضي الجميل والحكم المتوارثة عن الأجداد، علاوةً على الأمسيات الشعرية الحافلة بالشعر النبطي الأصيل التي يحييها كوكبة من الشعراء الإماراتيين. ولا تخلو المجالس من السيدات اللاتي يعلمن الفتيات الفنون الحرفية القديمة مثل التلي والخوص، بالإضافة إلى مشاركة الأسر المنتجة بمنتجات متنوعة في أجواء المهرجان نجحت أيضاً في جذب السياح من كل الجنسيات.



أصحاب القمم



لم يكن ممكناً أن نختم جولتنا بين أرجاء ليالي حتا الثقافية دون أن نهرول إلى معارض الفنون التشكيلية والمنصات التي تعرض أعمالاً فنية متميزة أبدعتها أيادي أصحاب الهمم في المنصة التابعة لمركز الشيخة ميثاء بنت راشد آل مكتوم.

وقالت عائشة البدواوي، مدرسة التربية الأسرية في المركز: مشاركتنا في تلك الفعالية مهمة للغاية، لأنها تعتبر خطوة تهدف إلى دعم المواهب الإبداعية من أصحاب ذوي الهمم، الذين تهتم بهم الإمارات ليصبحوا ذوي قمم أيضاً.