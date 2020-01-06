دبي - بواسطة محمد فارس هذا الموضوع NVIDIA تكشف عن أسرع شاشة ألعاب #CES2020 ظهر على التقنية بلا حدود.

كشفت NVIDIA اليوم عن شاشة ASUS ROG Swift 360، والتي تقدم معدل تحديث 360 هرتز، ما يجعلها أسرع شاشة ألعاب في العالم. الشاشة مقاس 24.5 بوصة مصممة خصيصًا لمحترفي الألعاب والتدريب، وتتميز بدقة 1080p ومعالج G-Sync المصمم لمنع تقطع الصورة. معدل سرعة 360 هرتز يعني أن الإطارات ستُعرض بمعدل 2.8 كل مللي ثانية.

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الشاشة تدعم رسوميات أنقى، زمن انتقال أقل وظلال أقل من سابقاتها، والتي كانت سرعتها تتراوح ما بين 120-240 هرتز.

شاشة Swift 360 هي أول شاشة تحتوي على تقنية 360Hz G-Sync من الشركة. ستكون الشاشة متوفرة في وقت لاحق من هذا العام، وسيتم الإعلان عن السعر حينها.

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هذا الموضوع NVIDIA تكشف عن أسرع شاشة ألعاب #CES2020 ظهر على التقنية بلا حدود.