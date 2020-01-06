شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية السعودى: المملكة تدعو إلى الهدوء بعد مقتل قاسم سليمانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الخارجية السعودى الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الاثنين، إن بلاده لا ترغب فى رؤية مزيد من التصعيد فى التوترات بالمنطقة فى لحظة بالغة الخطورة، وذلك بعد مقتل قاسم سليمانى القائد بالحرس الثورى الإيرانى فى ضربة أمريكية بطائرة مسيرة يوم الجمعة الماضية، وقال الأمير فيصل بن فرحان، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع وزراء خارجية الدول العربية والأفريقية المُطلة على البحر الأحمر وخليج عدن المنعقد حاليا بالرياض، إن المملكة حريصة كل الحرص على عدم حدوث أى تصعيد فى الوضع بالمنطقة، وإنه ينبغى الانتباه إلى المخاطر التى تحدق بالأمن العالمى وليس أمن المنطقة فحسب. وعبر الأمير فيصل بن فرحان، عن أمل المملكة فى أن تتخذ جميع الأطراف الخطوات الضرورية لمنع المزيد من التصعيد وأى استفزاز.

كما أعلن الأمير فيصل بن فرحان، أن العاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز، سيدعو إلى قمة لقادة الدول المطلة على البحر الأحمر، وقال وزير الخارجية السعودى، خلال اجتماع لوزراء خارجية الدول المشاطئة للبحر الأحمر، إن هذا الاجتماع "يأتى لتسريع وتيرة تعاون دولنا وتعزيز قدراتنا بما يمكننا من مواجهة أى مخاطر أو تحديات"، مشيرا إلى "أن المملكة حريصة على التنسيق والتعاون مع شقيقاتها الدول الأعضاء لمواجهة التحديات والمخاطر".

و خلال الإجتماع، و وقع وزير الخارجية ‫سامح شكرى، على ميثاق تأسيس مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن.

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وكان وزير الخارجية السعودى ‫الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، قال سنقر فى اجتماع اليوم إقرار ميثاق تأسيس مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن وذلك خلال الاجتماع الذى يعقد اليوم الاثنين مع وزراء خارجية الدول المطلة للبحر الأحمر وخليج عدن مضيفا: "نحن فى أمس الحاجة لتعزيز قواتنا لمواجهة التحديات والمخاطر التى تحيط بنا" وفق ما ذكرته صحيفة العين الاماراتية.

و عقد وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم الإثنين بالرياض، جلسة مباحثات مع نظيره السعودى ‫الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، على هامش اجتماع وزراء خارجية الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن.

وقال المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد حافظ، فى تدوينة عبر حسابه على موقع التدوينات "تويتر"، إن الوزيرين بحثا مجالات التعاون المُشترك والتطورات المُتسارعة التى تشهدها المنطقة.

يذكر أن وزير الخارجية سامح شكرى، قام فور وصوله إلى العاصمة السعودية الرياض مساء أمس الأحد، للمشاركة فى الاجتماع الوزارى للدول العربية والأفريقية المُطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، بلقاء نظيره وزير الخارجية الأردنى أيمن الصفدي، وذلك فى إطار التعاون والتشاور المُستمر بين الشقيقتين مصر والأردن، وفى سياق تبادُل الرؤى حول القضايا الإقليمية.