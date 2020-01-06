شكرا لقرائتكم خبر عن الشارقة تفتتح متحف سيارات الدفع الرباعى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، صباح اليوم في منطقة المدام بالشارقة، متحف تاريخ الدفع الرباعي، الذي يعد أول متحف متخصص بفئة السيارات ذات الدفع الرباعي، والذى يهدف إلى تثقيف الزوار ومرتادي المتحف حول تاريخ وبدايات السيارات ذات الدفع الرباعي، ومسيرة التطور التي شهدتها هذه النوعية من السيارات. وفق ما ذكرته صحيفة الرؤية الإماراتية.





وزار الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمى المبنى العسكري، وإطلع على مجموعة السيارات العسكرية وتاريخ تصنيعها واستخداماتها، كما تفقّد مبنى التاريخ الذي يوثق تاريخ مراحل تطور السيارات ذات الدفع الرباعي، عبر مجموعة من السيارات الأمريكية والبريطانية والألمانية واليابانية بمختلف طرازاتها.

وقال الشيخ بهذه المناسبة إن من أهم أهداف عرض هذا النموذج من السيارات الجديدة إسداء النصح بأنها أفضل الموديلات الموجودة في السوق، كونها الأقل تكلفة إلى جانب خلوها من الأجهزة الإلكترونية والكمبيوتر. ولفت إلى أن الاختيار أصعب شيء عند الناس لذا فإن استضافة المتحف لهذه النماذج والموديلات ذات الدفع الرباعي سهل لهم الاختيار لافتا إلى أن هذه السيارات تمتاز باحتوائها على دفريشن أمام واسبرنج طي اوتوماتيك اضافة الى سعر مناسب مع توفر وسائل الأمن والسلامة.

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ويضم المتحف أكثر من 350 سيارة من مختلف دول العالم، تعود ملكيتها إلى الشيخ حمد بن حمدان آل نهيان، كما يشمل عدداً من السيارات النادرة ومنها سيارة فورد موديل تي وهي الوحيدة في العالم، ويعود تاريخ تصنيعها إلى عام 1915، وسيارة أف دبيلو دي، وهي أول شاحنة دفع رباعي ويعود تاريخها إلى 1918، إلى جانب سيارة ناش يعود تاريخها إلى 1919، ونيسان باترول يعود تاريخها إلى عام 1960.



الدفع الرباعي 1

وبني متحف الامارات الوطني للسيارات على على شكل هرم ويقع على بعد حوالي 40 كلم جنوب أبوظبي .