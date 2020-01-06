شكرا لقرائتكم خبر عن عاهل السعودية يبحث مع وزراء خارجية الدول المطلة على البحر الأحمر تعزيز التعاون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم الاثنين، مع وزراء خارجية الدول العربية والإفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، عددا من الموضوعات المتعلقة بسبل تطوير التعاون المشترك، بما يعزز الأمن والاستقرار بالمنطقة، وأفادت وكالة الأنباء السعودية بأن ذلك جاء خلال استقبال العاهل السعودي لوزراء خارجية مصر سامح شكري، والأردن أيمن الصفدي، وإريتريا عثمان صالح، واليمن محمد الحضرمي، والسودان أسماء محمد عبدالله، وجيبوتي محمود يوسف، والصومال أحمد عيسى عوض.

وثمن خادم الحرمين الشريفين - خلال اللقاء - خطوة تأسيس مجلس الدول العربية والإفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، والتوقيع على ميثاق المجلس.

وكان وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أعرب عن شكره لوزراء الخارجية المشاركين فى الاجتماع الذي سيقر ميثاق تأسيس مجلس الدول العربية والأفريقية المُطلة على البحر الأحمر وخليج عدن تمهيداً لرفعه لقادة الدول في اجتماع القمة الذي سيدعو له الملك سلمان بن عبد العزيز.

وأضاف بن فرحان، تأتي أهمية اجتماعنا اليوم في هذه المرحلة الحساسة التي نحن أحوج ما نكون فيها إلى تسريع وتيرة تعاون دولنا وتعزيز قدراتنا بما يمكننا من مواجهة أي مخاطر أو تحديات تواجه منطقتنا، والعمل على حماية أمن البحر الأحمر وخليج عدن.

وقال وزير الخارجية فى الاجتماع الذى حضره وزير الخارجية سامح شكرى اليوم الاثنين فى العاصمة السعودية الرياض، أن المملكة حريصة كل الحرص على التنسيق والتعاون مع شقيقاتها الدول الأعضاء في هذا المجلس لمواجهة تلك التحديات والمخاطر التي تحيط بنا من كل جانب، مشددا على أن إن هذا الاجتماع يعكس جانباً مما يوليه قادة دولنا من حرص واهتمام ببذل كل ما من شأنه الوصول إلى التكامل والتعاون الوثيق فيما بيننا في كافة المجالات، وتحقيق التنمية المستدامة لدولنا والرخاء لشعوبنا، وتعزيز أمننا وأمن واستقرار المنطقة.

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وكان وزير الخارجية سامح شكرى عقد اليوم الإثنين، بالرياض، جلسة مباحثات مع نظيره السعودي ‫الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، على هامش اجتماع وزراء خارجية الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد حافظ- في تدوينة عبر حسابه على موقع التدوينات (تويتر)- إن الوزيرين بحثا مجالات التعاون المُشترك والتطورات المُتسارعة التى تشهدها المنطقة.

يأتى اللقاء في إطار التعاون والتشاور المُستمر بين مصر والمملكة العربية السعودية، وفى سياق تبادُل الرؤى حول القضايا الإقليمية.

يذكر أن وزير الخارجية سامح شكرى، قام فور وصوله إلى العاصمة السعودية الرياض مساء أمس الأحد للمشاركة في الاجتماع الوزاري للدول العربية والأفريقية المُطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، بلقاء نظيره وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، وذلك في إطار التعاون والتشاور المُستمر بين الشقيقتين مصر والأردن، وفي سياق تبادُل الرؤى حول القضايا الإقليمية.



