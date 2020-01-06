شكرا لقرائتكم خبر عن القوات المسلحة العراقية: البدء فى وضع آلية لخروج القوات الأجنبية من البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الناطق باسم قائد القوات العراقية اللواء عبد الكريم خلف البدء في وضع آلية لخروج القوات الأجنبية من البلاد، وقال خلف - في تصريح أوردته قناة (العربية) الإخبارية اليوم الاثنين "إن القرار الذي صوت عليه مجلس النواب أمس الأحد، والآلية التي أعدتها الحكومة تنص على خروج القوات القتالية من الأراضى العراقية"، وأشار إلى إجراء بغداد مباحثات مع قوات التحالف المتمثلة في الناتو والولايات المتحدة الأمريكية في هذا الشأن، مشددًا في الوقت ذاته على ضرورة الاعتماد على القوات العراقية فى محاربة فلول تنظيم داعش الإرهابى.

وكان البرلمان العراقي قد صوت أمس الأحد، على قرار يلزم الحكومة بالعمل على إنهاء تواجد أية قوات أجنبية في البلاد، ومنعها من استخدام الأجواء العراقية لأي سبب كان وحصر السلاح فى يد الدولة، بالإضافة إلى إلغاء طلب المساعدة من التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش. ويأتى هذا القرار عقب مقتل اللواء قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثورى الإيرانى والرجل الثاني في قوات الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، ومسؤول مديرية العلاقات فى الحشد محمد الجابرى، ومسؤول الآليات حيدر على، إثر هجوم جوي للقوات الأمريكية قرب مطار بغداد الدولي.

وشيع الإيرانيون صباح اليوم ، جنازة قاسم سليمانى القائد بالحرس الثوري الذي قُتل في ضربة أمريكية بطائرات مسيرة فى العراق، وقاد الزعيم الأعلى الإيرانى آية الله علي خامنئى المصلين اليوم الاثنين، في صلاة الجنازة، وشارك في صلاة الجنازة مسؤولون كبار من بينهم الرئيس حسن روحانى. وعرض التلفزيون الرسمي لقطات تظهر مشاركة حشود كبيرة.

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وسليمانى كان أكبر جنرال إيرانى تولى مهام فيلق القدس الذراع الخارجى لطهران والمسئول عن العمليات الأمنية والاستخباراتية الأخطر خارج الحدود الايرانية، وكان بمثابة كنزا استراتيجيا لإيران حيث عمل منذ توليه هذا المنصب فى 1989، على تنفيذ أجندة طهران السياسية فى الخارج، وانخرط فى المعارك الدائرة فى العراق وسوريا منذ 2011، وقاد ميليشيا غير نظامية موالية إلى طهران لملاحقة داعش منافسا التحالف الدولى، مد من خلالها نفوذ طهران، وهدد المصالح الأمريكية فى الشرق الأوسط وكافأه المرشد الإيرانى بتقليده أرفع وسام "وسام ذو الفقار" فى 2019.

وعلى خلفية التوتر الامريكى الايرانى، يعقد حلف شمال الأطلنطي اليوم الاثنين، اجتماعًا استثنائيًا فى بروكسل، لبحث الأزمة بين واشنطن وطهران، بعد مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني ، ولقيا قاسم سيلمانى وأبو مهدي المهندس القيادى فى الحشد الشعبي مصرعهما فى قصف أمريكى استهدف سيارتهما فى العراق الجمعة.