تركيا تعترف بتفوق حفتر في ليبيا

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، اليوم الاثنين، إن "أي طرف في الحرب الداخلية الليبية لن يحقق النصر، وأن هذه الحرب ستطول إذا لم يتم إيقافها".

وخلال تقييمه للسياسة الخارجية التركية في عام 2019، أوضح جاويش أوغلو، أن "المشير خليفة حفتر يتفوق في ليبيا من ناحية القوة الجوية"، وذلك حسب وكالة "الأناضول".

وتابع قائلا: "على الجميع أن يدرك بأن لا منتصر في الحرب الليبية، ويمكن أن تطول كثيرا إذا لم نوقفها”.

وكان "مركز الطب الميداني والدعم" التابع لوزارة الصحة في حكومة الوفاق الليبية، أعلن سقوط 30 قتيلا و33 جريحا في قصف استهدف طلبة الكلية العسكرية في طرابلس.

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وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس الأحد، بدء تحرك وحدات الجيش التركي إلى ليبيا "من أجل التنسيق والاستقرار".

ووفقا لوكالة "رويترز"، أضاف أردوغان أن الجنود الأتراك بدأوا في الانتقال إلى ليبيا على مراحل "ولكن ليس كقوات محاربة".

وتابع الرئيس التركي "نعمل مع ليبيا وشركات دولية للتنقيب عن النفط والغاز في شرق المتوسط". يذكر أن البرلمان التركي وافق على مذكرة للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، تجيز إرسال قوات عسكرية تركية لدعم حكومة طرابلس التي يترأسها فائز السراج. من جانبه، صوت البرلمان الليبي بالإجماع، على قطع العلاقات مع تركيا، وقال الناطق الرسمي باسم المجلس المنعقد شرقي البلاد، عبد الله بليحق، في بيان، "مجلس النواب يصوت بالإجماع على قطع العلاقات مع تركيا".

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