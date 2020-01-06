دراسة: الملفوف قد يساعد على وقف تطور السرطان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 6 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

أكدت نتائج دراسة علمية الخواص المضادة للسرطان عند الملفوف (الكرنب) وغيره من خضروات فصيلة الصليبيات.



فقد أجرى علماء جامعة اوريغون الأمريكية دراسة جديدة بينت نتائجها ان الكرنب (الملفوف) وخضروات الفصيلة الصليبية الأخرى لها خواص مضادة للسرطان.

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ويذكر ان الأطباء كانوا سابقا ينصحون المرضى بتناول هذه الخضروات للوقاية من السرطان. ولكن نتائج الدراسة الأخيرة أكدت خواصها في شأن منع تطور الأورام السرطانية.

فكما هو معلوم، تحتوي جميع انواع الكرنب على المركب العضوي سولفارافان "Sulforaphane " الذي حسب تأكيدات الخبراء يمكنه القضاء على خلايا سرطان الثدي... "المركبات الموجودة في الخضروات الصليبية يمكنها ان تبطئ نمو الخلايا السرطانية في الثدي وخاصة في المراحل المبكرة".

أشتركت في هذه الدراسة 54 امرأة مصابة بسرطان الثدي، حيث درس العلماء تأثير المركب "Sulforaphane " في نسيج اثدائهن، فاكتشفوا انه تم عمليا بفضل إضافة هذا المركب وقف نمو الخلايا السرطانية.

ويقول أحد الخبراء "ان نتائج هذه الدراسة تعطينا الأمل في علاج هذا المرض، حيث تشير الى ان التغذية الصحيحة يمكن ان تساعد على تبطيء نمو الأورام السرطانية".