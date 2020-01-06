فوائد صحية للخيار.. تعرف عليها!

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 6 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

الخيار من المحاصيل الصيفية التي تحتوي على كميات كبيرة من الماء وعلى نسبة عالية من الألياف الطبيعية، كما أنه ذو سعرات حرارية منخفضة لا تؤثر على الجسم، وينتمي الخيار إلى الفصيلة القرعية التي تحتوي على نبات القرع والخيار، ويعتبر الخيار من النباتات المرطبة التي تستخدم أيضاً لترطيب البشرة.



كما يحتوى الخيار على الكثير من المواد القلوية، ويعد نبات الخيار من النباتات التي تحتوي على نسبة عالية من فيتامين C والقليل من فيتامين A,B كما يحتوي أيضاً على الأملاح المعدنية الهامة واللازمة للجسم مثل الصوديوم والكالسيوم والفسفور والماغنسيوم، كما تعتبر قشرة الخيار من المواد التي تستخدم لخفض درجة حرارة الوجه كما يستعمل لتخفيف آلام الكدمات، ويشمل نبات الخيار على الكثير من الألياف الطبيعية التي تساعد على عملية الهضم وتليين المعدة.

فوائد الخيار المتعددة لصحة الجسم:

– يحتوى الخيار على مضادات الأكسدة القوية التي تساعد في التخلص من العديد السموم بالجسم.

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– يعتبر مصدر مهم للألياف التي تساعد في عملية الهضم والتخلص من الإمساك وحماية القولون من التعرض لمرض السرطان.

– يحتوي الخيار على نسبة عالية من البوتاسيوم الذي يساعد على ضبط معدل ضغط الدم وضربات القلب.

– تساعد القشرة على الحفاظ على نضارة الوجه كمرطب للبشرة.

– النسبة العالية من الماء بداخل الخيار تعمل على التقليل من الشعور بالانتفاخ وعلاج حروق الشمس.

– من أهم الفوائد للخيار هو حماية الكلى من تكون الحصوات بها لما يعتبر من مدر بول.

– يعتبر الخيار من المسكنات الطبيعية للصداع من خلال عمل كمادات من قطع الخيار ممزوجة بعصير الخيار.