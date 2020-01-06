هذا ما يحدث عن وضع اليد فى الخل والماء ثلاث مرات يوميا!

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 6 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

طريقة جديدة ربما لم يسمع عنها احد من قبل ولكنها أصبحت تطبق بشكل كبير بالخارج ويوصى بها الأطباء ربما تتعجبون لها ولكنها اثبتت انها بالفعل فعالة للغاية فماذا يحدث لجسم الانسان عند وضع اليد فى الخل والماء وماذا يحدث عند تناول الماء وبه خل.



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فيزداد يوميا عدد من يعانون من التهاب المفاصل سواء من الشباب او كبار السن وقد يأتي ذلك بسبب ضغط العمل والعادات السيئة التي نقوم بها مثل الجلوس بوضعية خاطئة أمام الكمبيوتر وغيرها من الامور التي قد تؤدي لألتهاب مفاصل الجسم كله وهناك الكثيرون ممن لايستجيبون للعلاجات والادوية والكيميائية المختلفة ولكن اليوم سنشرح لحضراتكم العلاج الطبيعي الذي أصبح منتشر بالخارج بطريقة كبيرة وينصح به الأطباء.

أولاً وضع كوب من خل التفاح فى طبق ومعه ستة أكواب من الماء وتضع اليدين فيه ثم القدمين اذا كانت تعاني من التهاب فيها ايضا ثلاث مرات يوميا ولو لعشر دقائق، وتأخذ خمس أكواب من الماء تضيف اليهم خمس ملاعق من الخل ومن الممكن ملعقه من عسل النحل وتجعلهم مشروب تتناوله على مدار اليوم وأخيرا قبل النوم ادهنو المفاصل التى تعانى من الالتهاب بمزيج من ملعقه من زيت الزيتون مع ملعقه من الخل ستلاحظون التحسن في خلال الشهر الاول ويمكنكم تقليل الكميات بالتدريج بعدها حيث يعمل الخل على ازالة السموم وعلاج الاتهابات بالجسم بشكل مذهل.