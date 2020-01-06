«1917» أفضل فيلم والمصري رامي يوسف أفضل ممثل تليفزيوني في «جولدن جلوب»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فاز فيلم «1917» الذي تدور أحداثه عن الحرب العالمية الأولى، وفيلم «ذات مرة في هوليوود» (وانس آبون آتايم إن هوليوود) الذي تدور أحداثه في الستينات من القرن الماضي، بأكبر جائزتين للأفلام في حفل توزيع جوائز جولدن جلوب مساء الأحد في ليلة حافلة بالمفاجآت، والتعليقات الساخنة على القضايا العالمية في مستهل موسم توزيع الجوائز السينمائية في هوليوود.

وحصل المخرج سام منديز على جائزة أفضل مخرج عن «1917» من إنتاج «يونيفرسال» والأداء لممثلين غير معروفين، ليتفوق بذلك على الفيلمين المتصدرين للتوقعات «قصة زواج» (ماريدج ستوري) و«الإيرلندي» (ذي أيرش مان) وكلاهما من إنتاج شركة نتفليكس.

وحصل فيلم (وانس آبون آتايم إن هوليوود) الذي أنتجته شركة سوني بيكتشرز على جائزة أفضل فيلم كوميدي/موسيقي، وخرج من الحفل بالنصيب الأكبر بثلاث جوائز. وخرج فيلم (ذي أيرش مان) للمخرج مارتن سكورسيزي خالي الوفاض في ليلة مخيبة للآمال لمنصة البث الرقمي «نتفليكس» قد تؤثر في فرصها في حفل جوائز الأوسكار في فبراير/ شباط. وحصد «تشرنوبيل» جائزة أفضل فيلم تليفزيوني قصير.

وحصل الممثل يواكين فينكس الذي جسد شخصية «الجوكر»، والممثلة «رينيه زيلويجر» التي جسدت شخصية المغنية جودي جارلاند في فيلم (جودي) على جائزتي التمثيل في فئة الدراما. بينما نال الممثل تارون إيجرتون والممثلة أكوافينا جائزتي التمثيل في فئة الكوميديا/الأعمال الموسيقية عن فيلمي (روكت مان) و«الوداع» (ذا فيرويل). وفاز رامي يوسف بجائزة أفضل ممثل كوميدي ـ غنائي عن دوره في مسلسل «رامي».

ونالت «نتفليكس»، جائزة واحدة حصدتها أفضل ممثلة مساعدة لورا ديرن عن دورها كمحامية طلاق قاسية في فيلم (ماريدج ستوري).

وفي أول حضور لها بموسم الجوائز، لم تنل منصة البث «أبل تي في بلس» التابعة لشركة «أبل» أي جائزة من الترشيحات الثلاثة لها عن مسلسل «البرنامج الصباحي» (ذا مورنينج شو).

وتخلى الممثل الكوميدي البريطاني ريكي جيرفيس الذي قدم الحفل للمرة الخامسة، عن الحذر تماماً وألقى النكات اللاذعة عن هيمنة منصات البث الرقمي وعن التنوع وفضائح هوليوود، الأمر الذي قوبل بضحكات متوترة من مشاهير الصناعة.