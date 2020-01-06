الاشتراكي الديمقراطي زوران ميلانوفيتش رئيساً لكرواتيا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فاز رئيس الوزراء الاشتراكي الديمقراطي السابق زوران ميلانوفيتش في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية الأحد في كرواتيا، متفوقاً على الرئيسة المحافظة المنتهية ولايتها كوليندا غرابار كيتاروفيتش التي فشلت في كسب تأييد اليمين القومي.

ووفقاً للنتائج شبه النهائية الصادرة عن لجنة الانتخابات، حصل ميلانوفيتش على 52.7 % من الأصوات مقابل 47.3 % لمنافسته.

ووعد الرئيس الجديد، الدبلوماسي السابق ـ 53 عاماً ـ خلال الحملة بجعل كرواتيا «جمهورية للجميع». وقال بعد الفوز «دعونا نتحد لمواجهة خلافاتنا». وجاءت الدورة الثانية، بعد أيام على تولي كرواتيا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي الذي يفترض أن يدير مرحلة ما بعد خروج بريطانيا. وكشف الاقتراع صعود اليمين الراديكالي في بلد يواجه ضغط المهاجرين على حدوده، ويعاني مثل جاراته في البلقان هجرة سكانه وفساداً مستشرياً.