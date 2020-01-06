شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع لوزراء خارجية أربع دول أوروبية في القاهرة حول الشأن الليبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت وزارة الخارجية المصرية في بيان الاثنين عن اجتماع يضم وزراء خارجية مصر وفرنسا وإيطاليا واليونان وقبرص، يعقد الأربعاء لبحث تطورات الشأن الليبي، غداة إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن انتشار جنود أتراك في ليبيا.

وقال بيان الخارجية إن الاجتماع سيناقش «سبل دفع جهود التوصل إلى تسوية شاملة تتناول كافة أوجه الأزمة الليبية، والتصدي إلى كل ما من شأنه عرقلة تلك الجهود». كما عقدت الخارجية المصرية الأحد اجتماعاً مع عدد من السفراء الأوروبيين والسفير الأمريكي لإحاطتهم بالموقف المصري تجاه التطورات على الساحة الليبية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اجتماع لوزراء خارجية أربع دول أوروبية في القاهرة حول الشأن الليبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.