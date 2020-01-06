شكرا لقرائتكم خبر عن غصن يعقد الأربعاء مؤتمراً صحفياً في بيروت والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يعقد الرئيس السابق لمجموعة رينو-نيسان كارلوس غصن الأربعاء مؤتمراً صحفياً في بيروت بحسب وكالة فرانس برس.
ومنذ وصوله إلى لبنان منذ نحو أسبوع كانت التصريحات الإعلامية لرجل الأعمال محدودة، ولم يخرج عن صمته سوى مرتين عبر بيانين.
وقال متحدث لفرانس برس إن المؤتمر الصحفي «يعقد الأربعاء الثامن من كانون الثاني/يناير الساعة 15,00 بتوقيت بيروت، من دون أن يعطي مزيداً من التفاصيل».
وفي أول موقف رسمي يصدر عن طوكيو، نددت السلطات اليابانية الأحد بفرار غصن إلى لبنان، معتبرة أنه «غير مبرر» و«جريمة»، رافضة اتهامات وجهها إلى القضاء الياباني بأنه «متحيز» وينتهك حقوق الإنسان. وصرحت وزيرة العدل اليابانية ماساكو موري في بيان بأن «النظام القضائي الجنائي في بلادنا يمتلك إجراءات مناسبة لإثبات الحقيقة في القضايا، ويدار بشكل صحيح، مع ضمان حقوق الإنسان الأساسية»، معتبرة أن «فرار متهم أطلِق سراحه مقابل كفالة، غير مبرر».
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