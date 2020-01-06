شكرا لقرائتكم خبر عن «الناتو» يعقد اجتماعاً استثنائياً للسفراء والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يعقد حلف شمال الأطلسي «الناتو» اجتماعاً استثنائياً الاثنين على مستوى السفراء لمناقشة الأزمة بين الولايات المتحدة وإيران، بحسب متحدث باسم الحلف لوكالة فرانس برس.

وقال المتحدث إن الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ، قرر عقد اجتماع لسفراء دول حلف الأطلسي بعد أن ناقش الأمر مع الحلفاء .

ويعقد سفراء الدول الـ29 الأعضاء في «الناتو»، بانتظام عدة اجتماعات أسبوعية في بروكسل لمناقشة مسائل آنية وذات مصالح مشتركة.

وأعلن حلف الأطلسي السبت تعليق مهام التدريب التي يقوم بها في العراق. ومنذ تشرين الأول/أكتوبر 2018، تدرب بعثة حلف الأطلسي مئات الجنود العراقيين، بطلب من الحكومة العراقية.

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